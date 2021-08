Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet totalement fou du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 3h15 par A.M.

Focalisé sur le recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait repoussé les avances de quatre grands noms afin de pouvoir recruter l'attaquant du PSG.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Et pourtant, Mauricio Pochettino semblait assez serein à ce sujet en conférence de presse : « Je le vois être très bien et travailler très dur pour affronter la saison. Kylian est un joueur du club et je le vois rester et être avec nous pendant cette saison. (...) Les rumeurs ? Le mercato est une période que j’aime. On sait que dans ces périodes beaucoup de choses se disent. Certaines se passent, d’autres jamais. Lui travaille très bien, très sereinement. Il est concentré sur le match de demain. Un match qu’on doit gagner. Kylian est un joueur du club, qui reste. Lui aussi est bien concentré ». Mais le Real Madrid prépare son offensive.

Le Real Madrid refuse 4 stars pour Mbappé