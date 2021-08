Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti, Barcelone… L’incroyable méthode d’Al-Khelaïfi est révélée !

Publié le 21 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Étant longuement contractuellement lié au PSG, Marco Verratti aurait selon son ancien agent un temps eu des envies d’ailleurs. Néanmoins, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait employé la manière forte afin de conserver le milieu de terrain.

Arrivé au PSG à l’été 2012 dans l’anonymat le plus total alors que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et Ezequiel Lavezzi avaient débarqués au cours du même mercato, Marco Verratti est le seul à toujours évoluer au Paris Saint-Germain et a prolongé son contrat le 30 octobre 2019 jusqu’en juin 2024. Cependant, l’aventure parisienne de celui qui est surnommé Le Petit Hibou, aurait pu prendre fin à l’été 2017, lorsque celle de Neymar a débuté. En effet, le FC Barcelone aurait voulu rendre la monnaie de la pièce des dirigeants du PSG en recrutant Marco Verratti après que Nasser Al-Khelaïfi ait levé la clause libératoire de 222M€ de Neymar au Barça . C’était sans compter sur la réticence ferme du président du PSG.

Al-Khelaïfi aurait menacé Verratti qui voulait partir au Barça