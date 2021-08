Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse sortie sur le départ avorté de Verratti à Barcelone !

Publié le 20 août 2021 à 18h15 par H.G.

Toujours au PSG actuellement, Marco Verratti avait tenté de s’en aller en 2017 pour rejoindre le FC Barcelone, et son ancien agent est revenu sur cet épisode quatre ans plus tard.

Présent au PSG depuis 2012, Marco Verratti est devenu au fil du temps l’un des chouchous des supporters du club de la capitale. Seulement voilà, un épisode a un temps écorné son image auprès de ces derniers, à savoir son départ avorté au FC Barcelone en 2017. À l’époque, l’international italien souhaitait rejoindre le club catalan, mais l’écurie parisienne a toujours fermé la porte à son départ, chose qui a conduit Marco Verratti à devoir se séparer de son agent de l’époque une fois le feuilleton terminé. Et quatre ans plus tard, ce dernier, Donato di Campli, est revenu sur cet épisode dans un entretien accordé à AS .

« Le PSG a menacé Marco »