Mercato - OM : Un ultime point à régler pour cette imminente recrue de Longoria !

Publié le 21 août 2021 à 8h45 par Th.B.

Pourtant proche de rejoindre l’OM il y avait encore de cela quelques heures, Pol Lirola aurait vu la Fiorentina remettre une clause en question, forçant l’Olympique de Marseille à reprendre les négociations avec La Viola.

Dans la journée de jeudi, tout semblait être bouclé pour la venue de Pol Lirola à l’OM, quelques semaines après l’expiration de son prêt et le refus du club phocéen de lever l’option d’achat fixée à 12M€ lors des discussions convenues entre la direction olympienne et les dirigeants du club florentin. Finalement, comme le journaliste de France Télévisions Mohamed Bouhafsi le soulignait sur son compte Twitter , un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert définitif de 12M€, cependant échelonné via plusieurs paiements. Le contrat en question pour le latéral droit espagnol serait de 5 saisons. D’ailleurs, son arrivée à Marseille était programmée pour vendredi, mais il y a eu un changement de programme.

Un dernier point de discorde sur le contrat de Lirola entre la Fiorentina et l’OM