Mercato - OM : Pablo Longoria a visé juste avec cette recrue estivale !

Publié le 21 août 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria a tenté un pari en allant chercher Konrad de la Fuente du côté de la réserve du FC Barcelone. Un choix qui porte aujourd’hui ses fruits.

Avec le départ de Florian Thauvin, l’OM devait renforcer les couloirs de son attaque. Pour cela, Pablo Longoria a activé ses réseaux et fait jouer ses bonnes relations au FC Barcelone. Ainsi, un accord a fini par être trouvé pour le transfert de Konrad de la Fuente. Annoncé comme l’un des grands talents de la Masia, l’Américain n’avait cependant pas les faveurs de Ronald Koeman. C’est donc à l’OM que Konrad de la Fuente va tenter d’exploser au plus haut niveau et pour le moment, les débuts sont prometteurs. Et ce n’est pas Jorge Sampaoli qui dira le contraire.

Sampaoli sous le charme !