Mercato - PSG : Une grande star s'active pour le transfert de Kylian Mbappé…

Publié le 22 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid semble déterminé à déloger Kylian Mbappé du PSG dès cet été, Karim Benzema pourrait jouer un rôle majeur dans ce dossier.

En mai dernier, au micro de RTL , Karim Benzema avait lancé un énorme appel du pied à Kylian Mbappé dont l’avenir au PSG est en train de s’assombrir puisqu’il n’a plus qu’une année de contrat : « On verra ce qu’il se passe. Mais en tout cas, c’est le bienvenu à Madrid ! En tout cas, il a toutes les qualités pour être un joueur du Real Madrid un jour j’espère », lâchait Benzema. Entre temps, le buteur français a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, et il semble bien décidé à voir débarquer Mbappé en Espagne.

Benzema fait le forcing pour Mbappé

Le quotidien espagnol AS a révélé samedi que Karim Benzema envoyait régulièrement des messages à l’attaquant du PSG afin de le convaincre de débarquer le plus vite possible au Real Madrid. Associés pour la première fois durant l’Euro au mois de juin en équipe de France, Benzema et Mbappé pourraient donc recomposer ce redoutable duo au sein du club merengue. Affaire à suivre…