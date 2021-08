Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste de Sampaoli va être transférée !

Publié le 22 août 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Dario Benedetto, l’OM a notamment coché le nom d’Alexander Sörloth à cet effet. Et le père du buteur de Leipzig a indiqué qu’il allait changer d’air…

Dario Benedetto ayant officiellement quitté l’OM pour rejoindre Elche sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Jorge Sampaoli souhaite attirer un nouveau buteur avant la fin du mercato estival : « On décidera le profil qu'on prend à ce poste à savoir un joueur avec des stats devant le but ou un joueur capable de participer au jeu », a récemment confié l’entraîneur argentin en conférence de presse. Plusieurs pistes ont été activées par l’OM, dont celle menant à Alexander Sörloth (24 ans, RB Leipzig), et ce dernier semble bien parti pour bouger.

Le clan Sörloth confirme son départ