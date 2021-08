Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est en grand danger pour cette piste offensive !

Publié le 21 août 2021 à 15h45 par T.M.

A la recherche d’un attaquant, l’OM penserait notamment à Alexander Sörloth. Mais Pablo Longoria serait loin d’être le seul sur le coup pour le joueur du RB Leipzig.

En ce début de saison, avec la blessure d’Arkadiusz Milik, l’OM joue avec Dimitri Payet comme numéro 9. Trouver une doublure au Polonais devient donc urgent et avec le départ de Dario Benedetto, Pablo Longoria peut désormais passer à la vitesse supérieure. Reste encore à trouver l’heureux élu et les noms cochés seraient nombreux sur la Canebière. En effet, Andy Delort, Ike Ugbo, Hwang Ui-Jo ou encore Alexander Sörloth ont été annoncés dans le viseur de l’OM. Et alors que le départ du Novérgien de Leipzig a été confirmé par son entourage, Sörloth serait encore loin de poser ses valises sur la Canebière.

Attention à la concurrence !