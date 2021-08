Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme sérieusement pour Delort !

Publié le 21 août 2021 à 9h10 par Th.B.

Alors qu’il a été annoncé du côté de l’OM, Andy Delort devrait cependant prendre la direction de l’OGC Nice, club qu’il a demandé à rejoindre lors d’une réunion avec les dirigeants de Montpellier. Cependant, tout ne devrait pas se boucler rapidement.

Ces derniers jours, alors que le prêt de Dario Benedetto a été officialisé par Elche et près d’un jour plus tard par l’OM, des noms de buteurs reviennent avec insistance sur le marché du côté de l’Olympique de Marseille. Que ce soit Alexander Sorloth, Iké Ugbo ou encore Andy Delort, les pistes semblent être multiples pour Pablo Longoria. Le président de l’OM travaillerait activement sur le transfert de Pol Lirola avec la Fiorentina, mais garderait un oeil avisé sur des coups en attaque alors que Delort aimerait arborer la tunique phocéenne comme L’Équipe l’a confié jeudi. Néanmoins, le10sport.com vous a dévoilé que c’est l’OGC Nice qui est passé à la vitesse supérieure en étant prêt à doubler les 120 000€ mensuels que Delort perçoit actuellement à Montpellier.

Delort a demandé un bon de sortie pour Nice, mais…