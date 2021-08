Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de l'opération Benedetto révélés !

Publié le 21 août 2021 à 10h10 par La rédaction

Ça y est, Dario Benedetto a quitté l'OM, étant prêté avec option d'achat à Elche. Et aujourd'hui, on en sait un peu plus sur cette opération.

L’OM est dans l’obligation de vendre en cette fin de mercato. Tout d’abord pour se donner un peu d’air et remplir les caisses du club mises à mal en raison de la crise sanitaire, et pour pouvoir réaliser quelques coups sur le marché des transferts d’ici le 31 août. Pablo Longoria a réussi à trouver un point de chute à Dario Benedetto, sur qui Jorge Sampaoli ne comptait plus du tout. L’attaquant argentin passera la saison en prêt du côté d’Elche. Dans ce deal, l’OM aurait visiblement réussi à négocier des conditions qui lui sont favorables.

Une grosse partie du salaire prise en charge par Elche