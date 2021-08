Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt va bientôt récupérer 4M€ ?

Publié le 22 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie ces derniers mois par l’OM, Dario Benedetto va finalement se relancer à Elche. Une opération sous la forme d’un prêt avec option d’achat, qui pourrait rapporter au final 4M€ à Frank McCourt…

Alors qu’il était relégué au second plan depuis l’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM en janvier dernier, Dario Benedetto a donc finalement décidé d’aller se relancer loin du projet McCourt. Le buteur argentin a officialisé ces derniers jours son arrivée à Elche, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et dans ses colonnes samedi, L’Equipe a livré les coulisses du départ de Benedetto à l’OM.

Une option d’achat à 4M€ pour Benedetto

Selon le quotidien sportif, cette option d’achat fixée auprès d’Elche serait fixée entre 3 et 4M€, ce qui pourrait ainsi permettre à Frank McCourt de récupérer un peu de liquidités dans un an avec un éventuel transfert de Benedetto. Par ailleurs, le club espagnol prendrait à sa charge une majeure partie de son salaire, à savoir entre 260 000 et 280 000€ selon les primes. De bon augure pour les finances de l’OM…