Mercato - PSG : Kylian Mbappé a bien envie de claquer la porte !

Publié le 23 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé semble déterminer à quitter le Parc des Princes pour rejoindre le Real Madrid comme le confirme ce journaliste.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français n’a plus qu’une seule année de contrat avec le club de la capitale, et il paraît acté aujourd’hui qu’il ne prolongera pas ce bail. Mbappé serait déterminé à rallier le Real Madrid, soit cet été sous la forme d’un transfert, soit libre dans un an. Une tendance confirmée par le journaliste Philippe Sanfourche sur les ondes de RTL, qui assure qu’il souhaite quitter le PSG.

« Une volonté de découvrir autre chose »