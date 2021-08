Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, un danger pour le fair-play financier ?

Publié le 22 août 2021 à 21h15 par La rédaction

Le PSG a recruté Lionel Messi libre de tout contrat, mais son salaire risque de peser dans les finances du club de la capitale comme l'explique Jorge Valdano.

Avec un contrat de 2 ans et un salaire à hauteur de 25M€, révélé en exclusivité par le10sport.com, Lionel Messi est un très beau coup réalisé par le PSG. Malgré tout une telle rémunération, assortie à celles de Neymar, Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti pèse sur les finances parisiennes. Le club n'arrive pas non plus à dégager des liquidités en vendant des joueurs avec l'unique départ de Mitchell Bakker pour 7M€.

L'avertissement de Valdano