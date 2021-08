Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur l'arrivée de Messi !

Publié le 22 août 2021 à 16h45 par La rédaction

Le PSG a donc réussi à frapper un gros coup avec l'arrivée de Lionel Messi. Une arrivée qui séduit les observateurs y compris Jorge Valdano.

Le PSG a donc recruté Lionel Messi, libre de tout contrat depuis le 30 juin, pour un contrat de 2 ans + 25M€ de salaire annuel, des informations que vous avez pu découvrir en exclusivité sur le10sport.com. L'Argentin est la dernière pierre à l'édifice d'un mercato gargantuesque avec Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma.

Valdano pense que l'environnement sera bon pour Messi