Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler une opération ?

Publié le 22 août 2021 à 15h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Pablo Sarabia serait en discussions avancées avec la Real Sociedad et le Séville FC. Un dénouement serait proche.

Bien que le PSG ait peu dépensé en indemnité de transfert, la masse salariale du club de la capitale a largement été augmentée avec les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos notamment. Par conséquent, Leonardo cherche à se séparer de plusieurs joueurs afin d'alléger la masse salariale, mais également un effectif pléthorique, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, Pablo Sarabia est poussé au départ puisque l'Espagnol est confronté à une concurrence colossale dans son secteur de jeu.

Dénouement imminent pour Sarabia ?