Mercato - PSG : Leonardo doit-il miser sur Lewandowski pour oublier Mbappé ?

Publié le 22 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'il pourrait perdre Kylian Mbappé dès cet été, le PSG aurait plusieurs cibles en vue pour pallier son possible départ. Selon la presse espagnole, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée de Robert Lewandowski à Paris pour combler le vide que pourrait laisser son numéro 7. Mais selon vous, le directeur sportif du PSG doit-il miser sur Robert Lewandowski pour la potentielle succession de Kylian Mbappé ?

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé ne voudrait plus jouer une saison de plus au PSG. En effet, le numéro 7 parisien ne souhaiterait pas prolonger et espérerait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Et pourtant, Leonardo fait tout son possible pour le retenir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a d'ailleurs proposé un contrat à hauteur de 25M€ net annuels à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger. Et il semblerait que cela ne suffise pas, puisque le Français n'est toujours pas décidé à rempiler au PSG.

Robert Lewandowski, le candidat idéal pour remplacer Kylian Mbappé ?