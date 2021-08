Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour Leonardo avec Kane !

Publié le 22 août 2021 à 17h15 par La rédaction

Malgré ses envies de départ, Harry Kane est toujours un joueur de Tottenham. D'ailleurs, Daniel Levy serait persuadé de pouvoir conserver son attaquant anglais cet été.

Malgré tous les grands noms que Leonardo a ramené au Parc des Princes pour cette saison, il n’a pas pour autant fini son mercato. Surtout qu’à moins de deux semaines de la clôture du marché, Kylian Mbappé n’a toujours pas clarifié son avenir. En quête d'un nouvel attaquant en cas de départ de son numéro 7, le directeur sportif du PSG garderait un œil sur Harry Kane. Toutefois, les dirigeants de Tottenham ne seraient pas prêts à le libérer cet été et seraient même persuadés de remporter leur bras de fer.

Tottenham est persuadé que Kane va rester