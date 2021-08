Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur ces deux ventes !

22 août 2021

Alors que le PSG ambitionne de vendre une partie de son effectif d’ici la fin de cette fenêtre estivale des transferts, les éventuels départs de Thilo Kehrer et de Julian Draxler ont pris un gros coup de froid.

Il est clair que dans le sens des arrivées, le Paris Saint-Germain réalise l’un des meilleurs recrutements de l’histoire du mercato. En effet, le club parisien a enregistré les arrivées de cinq jours, à savoir successivement Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et la cerise sur le gâteau qu’a été Leo Messi. Seulement voilà, pour que le mercato parisien soit pleinement réussi, le PSG doit également réussir à dégraisser. Si cette mission est remplie, cela pourrait même permettre à Leonardo d’enregistrer une nouvelle arrivée, que ce soit au milieu de terrain avec Eduardo Camavinga ou sur le flanc gauche de la défense en cas de départ de Layvin Kurzawa. Dans cette perspective, plusieurs joueurs ont été annoncés sur le départ du PSG tout au long de l’été, et notamment Thilo Kehrer et Julian Draxler.

Gros coups de froid pour Julian Draxler et Thilo Kehrer