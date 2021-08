Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce club qui démonte la rumeur pour un transfert de Draxler !

Publié le 22 août 2021 à 11h15 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur la rumeur Julian Draxler, le directeur sportif du Bayer Leverkusen a balayé d’un revers de main une telle option, laissant le PSG dos au mur pour la vente de l’international allemand.

D’ici la fin du mercato, Leonardo aimerait pouvoir dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino qui ne cesse de souligner lors de ses passages face à la presse qu’il dispose d’un groupe (trop) étoffé. Ainsi, plusieurs éléments du club de la capitale seraient sur le départ à l’instar de Thilo Kehrer ou encore de Julian Draxler. Ces derniers temps, les noms des deux allemands ont été liés au Bayern Munich et au Bayer Leverkusen. Néanmoins, en ce qui concerne le milieu offensif du PSG, il ne faudrait pas s’attendre à un départ au Bayer, un club qui le suit depuis plusieurs mois comme le10sport.com vous l’avait dévoilé en septembre dernier.

« Draxler ne viendra pas. Il n’a jamais été un dossier non plus »