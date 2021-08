Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse révélation sur le choix fort de Raphaël Varane…

Publié le 22 août 2021 à 10h30 par Th.B.

Ayant choisi le Real Madrid en 2011 où il a tout connu avant de rejoindre Manchester United cet été, Raphaël Varane aurait pu rallier les Red Devils directement après le RC Lens en raison des sentiments éprouvés au club mancunien.

Cet été, 10 ans après son arrivée, Raphaël Varane a quitté le Real Madrid pour signer en faveur de Manchester United après avoir absolument tout remporté avec la Casa Blanca . Cependant, la carrière de Varane aurait pu prendre une tout autre tournure. Évoluant alors au RC Lens, moment où il révisait pour obtenir son baccalauréat ES, celui qui est par la suite devenu champion du monde a reçu la visite d’un certain Sir Alex Ferguson pour l’inciter à rejoindre Manchester United. Finalement, c’est le coup de téléphone de Zinedine Zidane qui avait fait pencher la balance du côté du Real Madrid. Cependant, cette décision de rejoindre le club merengue aurait laissé quelques regrets à Varane qui se serait déjà senti lié à United selon son nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

«C'est dans son cœur depuis qu'il est allé au Real Madrid. Il avait un peu de sentiments pour Manchester United»