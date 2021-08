Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un sacrifice à 60M€ pour Harry Kane ?

Publié le 22 août 2021 à 7h15 par La rédaction

Si le PSG réalise un mercato colossal, Leonardo aurait tout de même un œil sur Harry Kane. Cependant, l’attaquant de Tottenham voudrait rejoindre Manchester City, qui serait prêt à vendre Aymeric Laporte afin d’attirer le capitaine de l’Angleterre.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé n’a toujours pas été tiré au clair à moins de deux semaines de la fin du mercato, Leonardo continue de garder un œil sur Harry Kane. L’attaquant de Tottenham veut partir et Manchester City serait le club le plus avancé dans les négociations avec le joueur. Toutefois, Tottenham ne serait pas du tout prêt à lâcher Harry Kane. Du côté des Skyblues , on continuerait de préparer le terrain et on anticipererait une potentielle nouvelle offre. Et la clé de ce dossier pourrait bien s’appeler Aymeric Laporte.

Laporte sacrifié pour financer le transfert de Kane ?