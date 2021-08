Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba est interpellé pour son avenir !

Publié le 22 août 2021 à 4h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba est très attendu à Paris alors que son contrat à Manchester United s'achève en juin 2022.

En fin de contrat avec Manchester United en juin 2022, Paul Pogba ne semble pas décidé à prolonger son bail avec les Red Devils . Une situation qui jette un froid sur son avenir d'autant plus que le PSG semble très intéressé. Un dossier qui se complique compte tenu de l'investissement consenti pour l'arrivée de Lionel Messi. Mais Philippe Sanfourche, journaliste de RTL , espère toujours voir Paul Pogba débarquer au PSG.

«J’ai envie de voir Paul Pogba au Paris Saint-Germain»