Mercato - PSG : Le Real Madrid a prévu la date de son offensive pour Mbappé !

Publié le 22 août 2021 à 3h45 par A.M.

Toujours bien décidé à s'attacher les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid préparerait une offre à la toute fin du mois d'août.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022 et tant qu'il n'a pas prolongé, la menace d'un départ libre dans un an continuera de planer. C'est la raison pour laquelle le PSG pourrait songer à le vendre. Mais Mauricio Pochettino ne l'entend pas de cette oreille. « Ma relation avec lui est très bonne depuis le début. C’est notre joueur. Il est heureux avec nous. Et j’espère qu’il va rester avec nous pour l’avenir », confiait l'entraîneur du PSG après la victoire contre Brest (4-2).

Une offre le 30 août ?