Mercato - PSG : Cette nouvelle grosse sortie de Pochettino sur Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que les rumeurs n’ont de cesse de se multiplier au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a réitéré son envie de le voir rester au PSG.

À moins d’un an du terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé est au coeur de nombreuses spéculations au sujet de son avenir. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, il est annoncé avec insistance que le Real Madrid aimerait le recruter cet été et que les Merengue sont persuadés d’avoir une fenêtre de tir pour cela. Cependant, en France, personne ne confirme cette tendance. Bien au contraire, il est dit que le PSG ne compte pas négocier un départ de son attaquant de 22 ans malgré sa situation contractuelle.

« Il est heureux avec nous »