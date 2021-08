Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va trancher pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 20 août 2021 à 19h36

Alors que le Real Madrid y croit plus que jamais pour Kylian Mbappé, tout serait maintenant entre les mains de l’état-major parisien basé à Doha.

C’est un épineux dossier qui agite le Paris Saint-Germain depuis maintenant plusieurs mois. Et pour cause, à moins d’un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé ne consent toujours pas à signer une prolongation. Pire encore, il refuse pour l’heure d’agir en ce sens. Si les garanties sportives demandées par l’international français semblent avoir été apportées au cours de cette fenêtre estivale des transferts, toutes les conditions ne seraient pas encore remplies pour un renouvellement aux yeux du joueur de 22 ans. En effet, selon L’Equipe , Kylian Mbappé pourrait vouloir davantage de considération de la part du PSG, être véritablement le leader en d’autres termes. Autant d’éléments qui donnent de l’espoir au Real Madrid, le club de la capitale espagnole rêvant de le recruter afin d’en faire le leader de son projet justement.

Tout est entre les mains du PSG !