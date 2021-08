Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 19h15 par H.G. mis à jour le 20 août 2021 à 19h16

Alors que les rumeurs au sujet de son avenir n’ont de cesse de se multiplier en Espagne, le Real Madrid aurait déjà tout prévu pour l’accueillir.

À moins d’un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé voit son avenir fait l’objet de nombreuses spéculations. Et pour cause, pour l’heure, l’international français refuse de prolonger au PSG, ce qui donne de nombreux espoirs au Real Madrid. En effet, le club madrilène rêve de l’accueillir afin d’en faire le leader de son projet. Et visiblement, tout serait prêt pour l’accueillir au sein des Merengue d’ici à la fin de cette fenêtre estivale des transferts.

Tout est prêt, mais le PSG doit donner son feu vert !

En effet, à en croire les informations dévoilées par José Félix Diaz lors du live Twitch de Fabrizio Romano ce vendredi soir, il y aurait de l’optimisme au sein du Real Madrid quant à une arrivée de Kylian Mbappé cet été. Les Madrilènes seraient persuadés d’être en mesure de le recruter l’auraient fait savoir à Carlo Ancelotti. Seulement voilà, l’affaire dépendrait maintenant intégralement du PSG, qui devra ouvrir la porte. Cela reste donc difficile, mais tout serait en place pour l’enrôler six jamais l’émir appelle le Real Madrid pour donner son feu vert. Reste maintenant à savoir quelle décision sera prise par l’état-major parisien.