Mercato - OM : Longoria vise le nouveau Batshuayi !

Publié le 22 août 2021 à 3h30 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, Iké Ugbo, qui appartient à Chelsea, est comparé à un certain Michy Batshuayi, bien connu par le Vélodrome.

Après le départ de Dario Benedetto, prêté à Elche, l'OM s'est mis à la recherche d'un avant-centre afin d'assurer le rôle de doublure d'Arkadiusz Milik. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l'image d'Alexander Sorloth (RB Leipzig) ou encore Ui-jo Hwang (Bordeaux). Cependant, Pablo Longoria tente également d'arracher la signature d'Iké Ugbo qui semblait proche de s'engager avec Genk. Prêté au Cercle Bruges la saison dernière, l'attaquant de Chelsea a inscrit 16 buts en Jupiler League. Méconnu du grand public, Iké Ugbo est comparé à Michy Batshuayi par Florian Holsbeek journaliste walfoot.be .

«Je le compare souvent à Michy Batshuayi»