Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va enfin dégainer pour Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 12h15 par Th.B.

Bien que Kylian Mbappé soit sous contrat au PSG jusqu’en juin prochain, qu’il refuserait de prolonger, le Real Madrid voudrait s’attacher au plus vite les services de la pépite parisienne en tentant une approche dans les prochains jours.

Attaquant du PSG, Kylian Mbappé n’a cependant toujours pas prolongé son contrat qui expirera en juin prochain et laisse ainsi planer le doute quant à la nature de son avenir. En coulisse, le Real Madrid, Liverpool ou encore Manchester United selon ESPN , garderaient un oeil avisé sur l’évolution de la situation du champion du monde tricolore, et en particulier s’il venait à quitter le PSG l’été prochain libre de tout contrat. Cependant, le mercato estival n’a pas encore fermé ses portes. Et alors que le10sport.com vous a confié le 13 août dernier que Mbappé ne devrait pas prolonger dans ces conditions au PSG, le Real Madrid prévoirait une offensive dans les prochains jours.

« Ça va être une semaine folle parce que Madrid ne va pas rester inactif »