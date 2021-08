Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le divorce est acté entre Al-Khelaïfi et Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 10h15 par T.M.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi semble avoir pris le relai de Leonardo dans le dossier Kylian Mbappé, entre l’attaquant du PSG et son président, la relation pourrait bien être rompue. Explications.

Du côté du PSG, on a actuellement qu’une seule idée en tête : prolonger Kylian Mbappé. Etant prêt à offrir un contrat en or au Français, le club de la capitale n’a également pas hésité à mettre les petits plats dans les grands cet été sur le mercato pour exposer de gros arguments au joueur de Mauricio Pochettino. Cela sera-t-il suffisant ? Nasser Al-Khelaïfi l’espère. Lors de la présentation de Lionel Messi, le président du PSG avait d’ailleurs été clair, expliquant que Mbappé n’avait désormais plus de raison pour ne pas prolonger.

Un coup de pression qui ne passe pas !