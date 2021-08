Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a son plan de vol pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 11h30 par T.M.

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Et c’est dès cet été que Florentino Pérez souhaiterait accueillir l’attaquant du PSG. Toutefois, pour cela, il faudra se mettre d’accord avec le club de la capitale, ce qui ne s’annonce pas facile. Mais la Casa Blanca semble savoir quoi faire.

Ces derniers mois, le PSG a enchainé les gros coups avec notamment la prolongation de Neymar, puis les renforts XXL cet été avec notamment Achraf Hakimi, Sergio Ramos et bien évidemment Lionel Messi. Le club de la capitale affiche aujourd’hui un projet sportif très séduisant, s’imposant comme le grand favori pour la prochaine Ligue des Champions. De quoi donc convaincre Kylian Mbappé de rester ? Bien que le Français avait demandé des garanties sportives, il ne semble pas être enclin pour signer un nouveau contrat avec le PSG, alors que le sien court jusqu’en 2022. Et c’est dès cet été que Mbappé voudrait s’en aller afin de rejoindre le Real Madrid. Comme expliqué par AS ce samedi, la décision du joueur de Mauricio Pochettino serait prise et irréversible, il ne signera pas de nouveau contrat. Forcément, cela fait donc les affaires de la Casa Blanca, qui accueillera Kylian Mbappé tôt ou tard, que ce soit cet été ou bien l’été prochain quand il sera libre. Mais Florentino Pérez aimerait acter cette opération dès ce mercato estival. Encore faut-il tomber d’accord avec la direction parisienne.

Le plan du Real Madrid !

Et pour le moment, la porte du PSG reste fermée à double tour. Nasser Al-Khelaïfi l’avait clairement fait savoir récemment, Kylian Mbappé ne sera pas vendu cet été. Mais alors que le temps passe, la pression augmente pour le club de la capitale, qui prend ainsi le risque de voir partir le Français gratuitement dans un an. De loin, le Real Madrid assiste donc à cela dans l’attente que la porte s’ouvre et la stratégie de Florentino Pérez serait très claire. Ayant déjà Mbappé dans sa poche, la Casa Blanca aurait demandé au joueur du PSG de ne faire aucune déclaration publique afin de ne pas froisser le club de la capitale et surtout les têtes pensantes du côté de Doha. Ainsi, au moment d’ouvrir les négociations, le Real Madrid pourra notamment dire que son intérêt n’a pas pesé sportivement sur les performances du joueur de Mauricio Pochettino. Et cet été, les Madrilènes compterait bien passer à l’action. Le rendez-vous serait même déjà pris si le PSG n’ouvre pas les portes d’ici là. Ainsi, l’idée serait de s’activer à partir du 30 août, à 48 heures de la fin du mercato estival et une fois que le club parisien aura joué son dernier match avant la trêve internationale. Une fois cette date arrivée, le Real Madrid pourrait alors faire une offre au PSG, alors que dans les caisses il y aurait actuellement entre 130 et 170M€. Suffisant pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi ? Mais sera-t-il surtout prêt à négocier ? A suivre…