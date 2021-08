Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Maguire s’enflamme pour l’arrivée de Varane !

Publié le 17 août 2021 à 11h25 par La rédaction mis à jour le 17 août 2021 à 11h31

Présenté samedi dernier à Old Trafford, Raphaël Varane pourrait connaître ses premières minutes avec Manchester United ce week-end. Avant cela, le Français a reçu les louanges d’Harry Maguire, son futur acolyte en défense centrale.