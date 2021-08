Foot - Mercato

Mercato : Énorme coup dur pour Simeone avec cette piste offensive !

Publié le 22 août 2021 à 10h05 par La rédaction

Alors que l'Atlético de Madrid semblait être très intéressé par la venue de Dusan Vlahovic, le Serbe devrait finalement être conservé par la Fiorentina malgré une offre XXL des Colchoneros.