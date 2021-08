Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme froid est jeté sur les dossiers Kehrer et Draxler !

Publié le 22 août 2021 à 16h15 par Th.B.

Le PSG aimerait pouvoir boucler un ou deux départs avant la fin du mercato estival. Cependant, les dossiers Thilo Kehrer et Julian Draxler se compliquent particulièrement avec la déclaration du président du Bayern Munich concernant le marché bavarois.

Depuis la venue de Lionel Messi le 10 août dernier, le PSG se serait lancé dans une opération dégraissage. De quoi justifier les nombreux noms du club de la capitale évoqués pour des prêts ou transferts secs depuis. De Layvin Kurzawa à Thilo Kehrer en passant par Julian Draxler et Mauro Icardi. En ce qui concerne Kehrer et Draxler, les deux joueurs éléments du PSG sont annoncés avec insistance du côté du Bayern Munich notamment, en plus du Bayer Leverkusen qui a nié tout intérêt pour Draxler par le voix de son directeur sportif ce samedi.

« Mais nous n'avons pas de besoin pressant »