Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour Mauro Icardi !

Publié le 22 août 2021 à 11h45 par Th.B.

Alors que le PSG semble vouloir dégraisser afin de renflouer les caisses du club, Mauro Icardi ferait partie des potentiels sacrifiés. Un prix aurait même été fixé, mais sa blessure pourrait tout relancer.

Avec la venue surprise de Lionel Messi et l’annonce officielle le 10 août dernier, les cartes pourraient bien être redistribuées au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. En effet, Leonardo chercherait à dégraisser et songerait à plusieurs joueurs susceptibles de quitter le PSG avant la clôture du mercato estival. Parmi les potentiels sacrifiés figurent Julian Draxler, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi. Bien que l’international argentin ait récemment partagé sur les réseaux sociaux sa volonté de rester à Paris cette saison et la suivante par ailleurs, le PSG pourrait bien ne pas partager ce sentiment.

Le PSG aurait fixé le prix pour le transfert d’Icardi, mais…