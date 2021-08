Foot - PSG

PSG - Malaise : Gros coup dur pour Pochettino avec Mauro Icardi !

Publié le 22 août 2021 à 1h45 par H.G.

Sorti sur blessure ce samedi contre Brest, Mauro Icardi ne devrait pas être de nouveau à la disposition de Mauricio Pochettino de sitôt.

Auteur d’un bon début de saison avec le PSG, Mauro Icardi risque de manquer un petit moment à Mauricio Pochettino. En effet, ce samedi soir contre Brest à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, le buteur argentin était sorti sur blessure après s’être fait mal tout seul à la suite d’une talonnade. Et après avoir passé des examens ce samedi, le moins que l’on puisse dire est que les nouvelles ne sont pas bonnes pour le numéro 9 du PSG.

Mauro Icardi absent 3 semaines !