Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision !

Publié le 21 août 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé n’a de cesse de faire couler beaucoup d’encre, l’international français aurait en réalité déjà pris sa décision.

À moins d’un an du terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé voit son avenir faire l’objet d’un gros feuilleton. Et pour cause, l’international français de 22 ans n’a toujours pas prolongé malgré les nombreuses relances de ses dirigeants sur le sujet, chose qui donne de l’espoir au Real Madrid. En effet, le club espagnol serait prêt à tout afin de le recruter dès cet été et aurait tout préparé dans le cas où le PSG venait à ouvrir la porte à un départ de sa star de 22 ans. Et de son côté, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà pris sa décision, et celle-ci serait de rejoindre le Real Madrid.

« Il veut rejoindre le Real Madrid »