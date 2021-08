Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule d'Ancelotti sur le dossier Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait s'engager en faveur du Real Madrid dès cet été. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur ce dossier et a fait passer un message plus que clair.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé serait de plus en plus incertain. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 du PSG met sa direction dans une situation plus que délicate. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient être contraints de vendre Kylian Mbappé cet été s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Pour éviter ce terrible scénario, le directeur sportif du PSG s'active en coulisses. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a formulé une offre alléchante à Kylian Mbappé pour le convaincre de rester, mais surtout de parapher un nouveau bail. En effet, le dirigeant parisien aurait proposé un contrat à hauteur de 25M€ net annuels, soit ce qu'il a offert à Lionel Messi, pour faire entendre raison Kylian Mbappé. Toutefois, cette offensive semble ne pas suffire, puisque le champion du monde français n'est toujours pas décidé à rempiler avec le PSG.

«Je me fiche de ce qui va se passer dans les prochains jours»

Conscient de la situation, le Real Madrid serait plus que jamais à l'affût pour Kylian Mbappé, bien décidé à faire le maximum pour rafler la mise lors de ce mercato estival. D'ailleurs comme l'a indiqué Cuatro ce samedi après-midi, Florentino Pérez aurait déjà programmé son offensive finale pour faire plier Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le patron du Real Madrid envisagerait de formuler une offre supérieure à 150M€ le 29 aout si son homologue du PSG ne cédait pas plus tôt. En attendant de connaitre l'issue de ce feuilleton XXL, Carlo Ancelotti a pris la parole ce samedi après-midi. Présent en conférence de presse, le coach du Real Madrid s'est livré sur le cas Mbappé. « Le recrutement de Kylian Mbappé ? L'ambiance dans le vestiaire est très bonne car les joueurs sont concentrés sur le travail qu'ils font et ne parlent pas du marché. Ils ne parlent que des matchs et je ne sais pas si tout le monde pense à ça après » , a confié Carlo Ancelotti, avant d'en remettre une couche.

«Je me concentre uniquement sur l'équipe que j'ai»