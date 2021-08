Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prend déjà une énorme décision pour son avenir !

Publié le 22 août 2021 à 10h45 par A.M.

Bien qu'il n'ait pas encore joué avec le PSG où il s'est engagé il y a moins de deux semaines, Lionel Messi semble déjà préparer son départ vers la MLS.

Depuis le 10 août, c'est officiel, Lionel Messi est un joueur du PSG. Le sextuple Ballon d'Or s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en juin 2023, avec une saison supplémentaire en option et devrait donc terminé sa carrière européenne à Paris. Et pour la suite, Lionel Messi semble avoir déjà tout prévu. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Inter Miami a tenté d'enrôler La Pulga cet été. Il faut dire que l'entourage proche du joueur argentin apprécie grandement la ville floridienne où la famille Messi a l'habitude de passer ses vacances. Et Antonella Roccuzzo serait d'ailleurs particulièrement séduite à l'idée de vivre à Miami.

Messi investit... à Miami !