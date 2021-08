Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a fait une énorme demande à Mbappé !

Publié le 22 août 2021 à 9h10 par A.M.

Toujours bien décidé à recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid compte sur la discrétion de l'attaquant du PSG afin de ne pas froisser les dirigeants qataris.

D'ici le 31 août, le feuilleton Mbappé devrait alimenter les débats. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, le club de la capitale pourrait songer à la vendre cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Dans cette optique, le Real Madrid se montre plus que jamais intéressé pour recruter le Champion du monde qui semble déjà se voir avec le maillot merengue selon les informations de Philippe Sanfourche. « Aujourd’hui les choses sont claires dans la tête du joueur : il veut rejoindre le Real Madrid ! Il a envie d’être au centre du projet du Real Madrid pour les 5, 6, 10 années à venir », confiait le journaliste de RTL samedi.

Mbappé doit rester discret