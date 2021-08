Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, ça va bouger pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Bien déterminé à recruter Kylian Mbappé dès cet été, le Real Madrid prévoirait de formuler une offre au PSG avant la clôture du mercato estival dans ce dossier.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes, et il aurait déjà signifié à plusieurs reprises à sa direction qu’il ne prolongerait pas. Mbappé serait déterminé à rejoindre le Real Madrid, et de son côté, le club merengue va tenter de le récupérer dès cet été sous la forme d’un transfert. Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano sur les ondes de la Cadena Ser, qui assure que le PSG recevra une offre du Real Madrid pour Mbappé.

« Madrid ne va pas rester inactif »