Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante de Solskjaer sur l’avenir de Pogba !

Publié le 22 août 2021 à 8h45 par Th.B.

Bien que Paul Pogba ne soit pas sur le point de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 à Manchester United, le PSG n’aurait pas plus de chances de le recruter avant la fin du mercato à en croire les propos de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Paul Pogba figurerait encore et toujours dans le viseur du PSG et ce, bien avant que Lionel Messi ne débarque au club de la capitale le 10 août dernier. Cependant, malgré la venue du sextuple Ballon d’or, le Paris Saint-Germain compterait quand bien même tenter sa chance en lançant une offensive auprès de Manchester United, d’après L’Équipe , pour le transfert de Paul Pogba avant la clôture du mercato, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 et qui n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger selon Fabrizio Romano. The Transfer Window Podcast a révélé vendredi soir que Leonardo et les dirigeants parisiens ne comptaient pas remplacer Kylian Mbappé par un attaquant, si le Français venait à partir cet été, mais par Paul Pogba. Néanmoins, un changement d’air pour le milieu de terrain des Red Devils ne semble pas être d’actualité selon son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer attend que Pogba soit à United le « 1er septembre »