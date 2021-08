Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a déjà tiré un trait sur Paris !

Publié le 22 août 2021 à 8h15 par H.G.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid ces derniers jours, Kylian Mbappé ne se verrait déjà plus au PSG à long terme.

« Aujourd’hui les choses sont claires dans la tête du joueur : il veut rejoindre le Real Madrid ! Il a envie d’être au centre du projet du Real Madrid pour les 5, 6, 10 années à venir », a annoncé ce samedi soir Philippe Sanfourche sur RTL au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Ainsi, l’attaquant de 22 ans n’aurait bien pas la moindre intention de prolonger son contrat au PSG expirant le 30 juin 2022. Sa seule intention serait donc de rejoindre le Real Madrid à court ou moyen terme, club qui a fait de son arrivée une priorité depuis des années afin d’en faire la tête de gondole de son projet.

« Il se voit dans un autre projet »