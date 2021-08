Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Lionel Messi est déjà tout tracé !

Publié le 22 août 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Arrivé au PSG il y a seulement quelques jours, Lionel Messi semble déjà préparer son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club de la capitale, avec une saison supplémentaire en option, La Pulga négociera son arrivée à l'Inter Miami après son aventure parisienne.

C'est probablement l'une des opérations les plus retentissantes de l'histoire. Alors que le FC Barcelone n'avait plus les moyens de conserver Lionel Messi, le PSG a sauté sur l'occasion pour s'attacher les services de la star argentine. Du haut de ses 34 ans, le sextuple Ballon d'Or vit probablement sa dernière aventure en Europe avant d'aller terminer sa carrière loin du Vieux Continent. La possibilité d'un retour en Argentine, au Newell's Old Boys, pour boucler la boucle a longtemps circulé. Mais désormais, c'est bien une arrivée à l'Inter Miami qui semble être la piste la plus crédible. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la franchise floridienne a d'ailleurs tenté d'attirer Lionel Messi après le communiqué du Barça annonçant son départ. D'ailleurs, dès le mois de juin, Jorge Mas, co-propriétaire de l'Inter Miami avec David Beckham, confirmait sa volonté d'attirer La Pulga . « David (Beckham) et moi avons travaillé très dur, nous aspirons à recruter les meilleurs joueurs et Leo Messi est un joueur générationnel, sans doute le meilleur joueur de tous les temps. Je suis optimiste quant au fait que Messi jouera sous le maillot de l'Inter Miami car je pense que cela complètera l'héritage du plus grand joueur de notre génération, et répondra aux ambitions des propriétaires de l'Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale », confiait-il au Miami Herald .

L'Inter Miami dernier club de Messi ?