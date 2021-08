Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé répond parfaitement aux exigences du Real Madrid !

Publié le 22 août 2021 à 13h45 par La rédaction

Le feuilleton Mbappé n'a pas fini d'animer cette fin du mercato. Le Real Madrid souhaite l'enrôler et pense pouvoir y parvenir.

Kylian Mbappé sera-t-il encore Parisien la saison prochaine ? L'attaquant français intéresse grandement le Real Madrid. Mbappé est encore lié avec le PSG jusqu'en 2022, mais il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne comptait pas prolonger son bail avec le club de la capitale. L'arrivée de Lionel Messi (pour 2 ans et 25M€ annuel, salaire dévoilé en exclusivité par le10sport.com) n'a semble-t-il rien changé à la volonté du joueur.

Le Real épaté par Mbappé