Mercato - PSG : Le Real Madrid a bien préparé son offensive pour Mbappé !

Publié le 22 août 2021 à 12h45 par La rédaction

Le Real Madrid veut Kylian Mbappé. Et le club espagnol se prépare à formuler une offre en fin de mercato !

Kylian Mbappé, en fin de contrat en 2022 au PSG, aurait décidé de ne pas prolonger son contrat voilà plus d'un mois. Depuis, les tractations vont bon train pour un départ au Real Madrid. Partira-t-il cette année dans le cadre d'un transfert payant (à plus de 100M€ certainement) ou attendra-t-il l'an prochain pour partir libre ? Les prochains jours devraient apporter un élément de réponse définitif.

Une offre faramineuse à venir... le 30 août ?