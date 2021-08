Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha maintient le cap dans le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 22 août 2021 à 9h15 par Th.B.

Pourtant dans le viseur du Real Madrid et de formations anglaises en marge du prochain mercato estival en ce qui concerne les pensionnaires de Premier League, Kylian Mbappé ne disposerait toujours pas d’un bon de sortie de la part des dirigeants du PSG.

Les semaines passent, mais la situation demeure inchangée. Ou du moins, semble le rester. Bien que la presse espagnole ne cesse de révéler qu’une offre du Real Madrid serait prête à être dégainée, se situant entre 120 et 150M€, Kylian Mbappé est pour le moment toujours un joueur du PSG. Cependant, Leonardo et les dirigeants parisiens pourraient trembler jusqu’à la toute fin du mercato puisque le journaliste Fabrizio Romano a confié à la Cadena SER vendredi soir qu’une offensive merengue pourrait avoir lieu dans la dernière ligne droite du marché des transferts. En Espagne, on évoque même une proposition du Real Madrid prévue pour le 30 août.

Le PSG toujours aussi ferme concernant un transfert de Mbappé !