Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une ancienne connaissance de Koeman dans le viseur de Laporta ?

Publié le 22 août 2021 à 19h00 par La rédaction

Avant la fin du mercato le 31 août prochain, Ronald Koeman ne serait pas contre l'arrivée d'un nouvel attaquant de pointe. En Liga, les services de son compatriote Luuk de Jong auraient été proposés au FC Barcelone.

Malgré ses nombreux problèmes financiers, le Barça compterait encore recruter avant la fermeture du marché des transferts. Ronald Koeman n'a jamais caché son souhait d'accueillir de nouvelles recrues, notamment en attaque. En effet, les Blaugrana se sont beaucoup affaiblis cet été avec le départ de Lionel Messi au PSG. De plus, Sergio Agüero ne devrait pas jouer avant le mois de novembre en raison d'une blessure. De ce fait, Koeman réclamerait un buteur de surface, un profil qui manquerait cruellement au technicien néerlandais...

Luuk de Jong proposé au Barça