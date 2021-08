Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp tire un gros constat du mercato de Leonardo…

Publié le 23 août 2021 à 1h00 par Th.B.

Alors que le PSG a beaucoup fait parler de lui lors du mercato en bouclant plusieurs opérations de grandes envergures, Jürgen Klopp a fait un bilan du marché parisien et de ce qu’il en retire.

Au cours du mercato estival qui va bientôt fermer ses portes, Leonardo et le PSG sont parvenus à frapper très fort sur le marché en mettant la main sur cinq recrues de premier choix avec notamment les arrivées de Lionel Messi et de Sergio Ramos pour ne citer qu’eux. Une méthode qui a engendré quelques critiques de certains dirigeants européens dont le président du Bayern Munich Herbert Hainer. Cependant, Jürgen Klopp ne voit pas cela de la sorte, en concentrant sa réflexion sur le sportif et l’harmonie qu’il juge plus importante au sein de l’effectif de Liverpool que dans celui du PSG, trop étoffé à son goût.

« Ce n'est pas injuste, c'est juste l’actualité »