Mercato - PSG : Le torchon brûle avec cet indésirable !

Publié le 23 août 2021 à 7h30 par H.G.

Alors qu’il a été relégué dans la hiérarchie à la suite de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico serait clairement agacé par sa situation.

En décidant de profiter de l’opportunité de marché que représentait Gianluigi Donnarumma cet été avec la fin de son contrat à l’AC Milan, le PSG a imposé une belle concurrence à Keylor Navas, jusque-là titulaire incontestable dans les buts parisiens. Mais par lien de cause à effet, le numéro 2 dans la hiérarchie qu’était Sergio Rico a glissé d’une place et risque maintenant de ne pas jouer de la saison, ou du moins très peu jouer. Et tandis qu’un départ semble se compliquer pour le portier espagnol, sa situation commencerait passablement à l’agacer.

Une altercation impliquant Sergio Rico ?