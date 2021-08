Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, concurrence… Donnarumma envoie un énorme message !

Publié le 22 août 2021 à 20h45 par H.G.

Arrivé au PSG cet été dans le cadre d’un transfert libre, Gianluigi Donnarumma a confié que la concurrence avec Keylor Navas ne l’effraie absolument pas. Au contraire même !

Le PSG a saisi une belle opportunité de marché cet été avec Gianluigi Donnarumma. En effet, le club de la capitale est parvenu à s’attacher les services de l’international italien alors que son contrat à l’AC Milan était arrivé à expiration. Ainsi, le vainqueur de l’Euro 2020 sera mis en concurrence avec Keylor Navas pour occuper le poster de portier numéro 1 dans les buts du PSG. Cependant, cela n’effraie absolument pas Gianluigi Donnarumma qui estime que cette compétition avec le Costaricien lui sera bénéfique.

« La concurrence ne me fait pas peur »